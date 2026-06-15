В Мичуринске подростки угнали случайно повернувшуюся им машину

6 июня на в Мичуринске сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль, за рулем которого находился молодой человек без прав. Кроме того, машина не принадлежала водителю и его пассажиру.

Как выяснилось, двое 17-летних жителей Мичуринска заметили на улице автомобиль «Лада Гранта» с незапертой дверцей.

- Молодые люди сначала выкрали ключи зажигания, а позже решили покататься на чужой машине, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений транспортного средства.

Оба злоумышленника ранее были судимы. Возбуждено уголовное дело. За угон машины группой лиц по предварительному сговору может грозить до 7 лет лишения свободы. Однако наказание будет смягчено, так как оба виновных - несовершеннолетние.