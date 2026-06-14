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НовостиОбщество14 июня 2026 9:25

Жителей Тамбовской области предупредили о грозе и сильных порывах ветра

Они могут достигать 18 метров в секунду
Анна ГРЕБЕНКИНА

В ближайшие часы в Тамбовской области ожидается гроза и сильные порывы ветра, местами они могут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом 14 июня жителей региона предупредили спасатели.

Чтобы максимально обезопасить себя во время грозы необходимо сотрудники МЧС рекомендуют отключить все электрические приборы и не разговаривать по телефону. Не стоит находиться на возвышенностях, вблизи металлических оград и высоких деревьев. Водителям стоит прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке.

При возникновении чрезвычайных ситуаций стоит звонить по телефону 112.