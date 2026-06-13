В Тамбовской области утонули двое мужчин

Купальные сезон стартовал меньше двух недель назад Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

С момента открытия купального сезона стартовала и печальная статистика гибели людей в водоемах нашего региона.

Так, 12 июня в водоеме села Красносвободное Тамбовского округа утонул 42-летний мужчина, который плавал в месте, необорудованном для купания. Днем ранее в Моршанске утонул 40-летний тамбовчанин, который плавал по реке на лодке. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- По всем фактам гибели людей в водоемах для выяснения обстоятельств и причин случившегося в СУ СК России по Тамбовской области организовано проведение процессуальных проверок, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.