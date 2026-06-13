Росгвардейцы обеспечили охрану порядка во время празднования Дня России и Дня города Тамбова

Праздники прошли без происшествий

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии по Тамбовской области вместе с полицейскими и представителями других силовых структур обеспечили порядок и общественную безопасность во время проведения мероприятий, посвящённых Дню России и 390-летию города Тамбова.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Вал» заблаговременно обследовали места проведения праздничных мероприятий. Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли патрулирование на маршрутах, максимально приближенных к концертным площадкам и следили за безопасностью граждан.

- Несколько тысяч жителей и гостей города посетили развлекательные площадки, расположенные в различных частях областного центра, на которых выступали лучшие духовые оркестры страны и талантливые артисты региона, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области