Тамбовчан приглашают на конкурс уличной культуры и спорта

Победители конкурса получат денежные призы Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

Жителей Тамбовской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО». Атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий из региона могут принять участие в новом сезоне международного конкурса.

Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 июля.

«КАРДО» – первая в мире премия уличной культуры и спорта. Участие в ней – шанс заявить о себе на международном уровне, получить признание и побороться за денежные призы. Конкурс открыт как для любителей, так и для профессионалов.

В девятом сезоне соревнования проходят в двух лигах – любительской и профессиональной – по 13 направлениям, включая BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг и роллерблейдинг. Ключевое нововведение – снижение минимального возраста участников до 14 лет.

- Победители проекта получат сопровождение, наставничество, информационную поддержку, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1,5 миллиона рублей, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.