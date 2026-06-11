Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 14:39

У тамбовчанина прямо на трассе арестовали микроавтобус из-за неоплаченных штрафов, налогов и кредитов

Мужчине пришлось рассчитаться с долгом на месте
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам было возбуждено 31 исполнительное производство в отношении 47-летнего мужчины. Он не оплатил штрафы, налоги и кредиты на общую сумму в 318 тысяч рублей.

На трассе в Первомайском округе должника остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они передали информацию судебным приставам. Сотрудник ведомства выехал на место и произвел арест машины.

- Осознав серьезность ситуации, мужчина на месте оплатил всю задолженность, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

В настоящее время арест с автомобиля снят.