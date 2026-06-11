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НовостиОбщество11 июня 2026 14:27

На тамбовских пляжах не нашли грязной воды

Со старта купального сезона прошло 11 дней
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В региональном управлении Роспотребнадзора продолжают следить на состояние пляжей. По данным на 11 июня специалисты провели мониторинг в 55 точках. В общей сложности исследовано 53 пробы воды открытых водоемов на микробиологические показатели, 30 проб на санитарно-химические показатели, 26 проб на паразитологические исследования, 17 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели и 11 проб почвы на санитарно-химические показатели.

- По результатам лабораторных исследований, проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам, – сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.