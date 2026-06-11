Тамбовчанке предъявили обвинение в причинении смертельной раны знакомому

Мужчина скончался на месте Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

В СУ СКР по по Тамбовской области 46-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, ночью 9 июня женщина в ходе конфликта со своим знакомым ударила его ножом в ногу. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте.

11 июня суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, – сообщает СУ СКР по региону.