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НовостиПроисшествия11 июня 2026 13:56

Тамбовчанке предъявили обвинение в причинении смертельной раны знакомому

Женщина напала на приятеля с ножом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

В СУ СКР по по Тамбовской области 46-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, ночью 9 июня женщина в ходе конфликта со своим знакомым ударила его ножом в ногу. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте.

11 июня суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, – сообщает СУ СКР по региону.