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НовостиОбщество11 июня 2026 13:04

В Тамбовской области будет организована прямая трансляция гала-концерта фестиваля духовых оркестров

Увидеть выступление лучших коллективов страны можно будет вечером 13 июня
Марина МАКОВЛЕВА

Для жителей Тамбовской области будет организована прямая трансляция завершающего концерта Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова. Об этом рассказали в правительстве региона.

В этом году музыкальное событие будет проходить 12 и 13 июня. В регионе выступят лучшие духовые оркестры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя и Тамбова.

- Гала-концерт фестиваля духовых оркестров В.И. Агапкина и И.А. Шатрова начнется 13 июня в 18.00 на площади Ленина, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Понаблюдать за ярким действом можно будет в прямом эфире в социальных сетях правительства и министерства культуры Тамбовской области.