В Тамбовской области будет организована прямая трансляция гала-концерта фестиваля духовых оркестров

Для жителей Тамбовской области будет организована прямая трансляция завершающего концерта Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова. Об этом рассказали в правительстве региона.

В этом году музыкальное событие будет проходить 12 и 13 июня. В регионе выступят лучшие духовые оркестры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя и Тамбова.

- Гала-концерт фестиваля духовых оркестров В.И. Агапкина и И.А. Шатрова начнется 13 июня в 18.00 на площади Ленина, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Понаблюдать за ярким действом можно будет в прямом эфире в социальных сетях правительства и министерства культуры Тамбовской области.