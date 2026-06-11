Тамбовчанка заплатила 70 тысяч рублей штрафа только после ареста счетов

Тамбовчанка отказывалась оплачивать уголовный штраф, пока у нее не арестовали счета.

Исполнительное производство в отношении женщины находилось в Советском районном отделение судебных приставов города Тамбова. Женщина была оштрафована на 70 тысяч рублей за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Судебный пристав выяснил, что у тамбовчанки есть несколько счетов в различных банках и вынес постановление о наложении на них ареста.

- Желая снять арест со счетов, женщина оплатила уголовный штраф в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.