В Мичуринске обрушился изношенный канализационный коллектор

Фото АО «Тамбовская сетевая компания»

В Мичуринске произошла авария на самотечном канализационном коллекторе диаметром 300 мм, которая затронула жителей 10 многоэтажек Кочетовки. Об этом сообщает пресс-служба АО «Тамбовская сетевая компания».

- На участке произошло обрушение коллектора, износ которого составляет 100%, - отмечают в организации.

В настоящее время специалисты приступили к устранению аварийной ситуации. Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения на месте установлена перекачивающая станция, в связи с этим система водоотведения работает без ограничений.

На месте ведутся земляные работы, которые позволят определить характер повреждений и объем восстановительных мероприятий. Задействована подрядная организация, которая ранее произвела замену аварийного участка канализационного коллектора на улице Мира в Мичуринске.

Сроки завершения работ определят после оценки состояния коммуникаций.