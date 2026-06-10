В Тамбове произошла авария со смертельным исходом

В аварии погибла женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 9 июня в 16 часов 35 минут в районе дома 19 по улице Лысогорской города Тамбова. 29-летний мужчина за рулем «Ленд Крузер» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной не уступил дорогу и врезался в едущий по главной дороге автомобиль «ЗАЗ ШАНС» под управлением 22-летнего мужчины. От удара авто выехало за пределы дороги.

- На месте происшествия погибла 53-летняя пассажирка «ЗАЗ ШАНС», водитель этой машины получил травмы, медики осмотрели его на месте, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.