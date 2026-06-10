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НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:20

Тамбовчанину грозит срок за нападение на судебного пристава

Мужчина отказался пройти с сотрудниками ведомства и повел себя агрессивно
Марина МАКОВЛЕВА

Прокурор Бондарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины. Тамбовчанин обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в мае 2026 года судебные приставы прибыли домой к должнику с целью розыска. Они предъявили служебные удостоверения и попросили мужчину проследовать с ними.

- Обвиняемый стал вести себя агрессивно и применил в отношении представителя власти насилие, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

Уголовное дело направлено в районный суд. Тамбовчанину грозит до 5 лет лишения свободы.