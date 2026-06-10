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НовостиОбщество10 июня 2026 6:49

День России и День города в Тамбове: фестивали, концерты и праздничные программы

Стал известен план мероприятий на 12 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
День России и День города в Тамбове

День России и День города в Тамбове

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове опубликовали афишу праздничных мероприятий, которые пройдут в областном центре в честь Дня России и Дня города 11 и 12 июня. В эти дни для горожан подготовили концертные программы и фестивали.

Основные торжества состоятся 12 июля, в этот день у ЛДС «Кристалл» запланирован праздничный концерт с участие коллективов города и области, а также выступление духовых оркестров из разных уголков страны, которые приедут в город для участия в XIV Международном фестивале духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова.