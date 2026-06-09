Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 14:16

Тамбовчанин в очередной раз сел за руль нетрезвым и попал под суд

Ранее мужчина был наказан за отказ от медосвидетельствования
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу 50-летнего мужчины. Тамбовчанин обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

- В апреле 2026 года обвиняемый управлял автомобилем «Шевроле Нива» в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности отказ от прохождения медосвидетельствования. На этот раз его вновь остановили сотрудники полиции.

Уголовное дело рассмотрит суд.