Тамбовчанин в очередной раз сел за руль нетрезвым и попал под суд

Уваровская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу 50-летнего мужчины. Тамбовчанин обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

- В апреле 2026 года обвиняемый управлял автомобилем «Шевроле Нива» в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности отказ от прохождения медосвидетельствования. На этот раз его вновь остановили сотрудники полиции.

Уголовное дело рассмотрит суд.