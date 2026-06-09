Тамбовчанин отправится в колонию на 17 лет за преступления против половой неприкосновенности ребенка

Тамбовским районным судом вынесен приговор ранее судимому мужчине. Местный житель признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности ребенка, а именно развратных действиях, изнасиловании и иных действиях сексуального характера.

- Фигурант дела более года совершал указанные преступления в отношении своей падчерицы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Уточняется, что на тот момент девочке не исполнилось 14 лет.

Мужчина не признал вину, утверждая, что потерпевшая его оговорила. Тем не менее, суд счел вину подсудимого доказанной. По совокупности преступлений его приговорили к 17 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии особого режима.