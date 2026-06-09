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НовостиПроисшествия9 июня 2026 9:35

В Тамбовской области мотоциклист сбил идущего по обочине человека

Пострадали оба участника ДТП
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии получили травмы двое мужчин

В аварии получили травмы двое мужчин

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария с участием мотоциклиста произошла 8 июня в десять часов вечера в районе дома №58 по улице Центральной села Большие Кулики Моршанского муниципального округа. 53-летний мужчина за рулем мотоцикла «Regulmoto SK200-6» наехал на 46-летнего пешехода, который двигаясь по краю проезжей части в попутном направлении.

- В результате ДТП водитель мотоцикла «Regulmoto SK200-6» и пешеход получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Моршанскую ЦРБ, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Мотоциклист наехал на пешехода

Мотоциклист наехал на пешехода

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.