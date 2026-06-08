В Тамбове пройдут отключения света

9 июня в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики отключат свет по ряду адресов.
Как сообщает администрация города Тамбова, электричества не будет по следующим улицам:
9.00-13.00
- Авиационная, д. 79-151, 88-148;
- Полынковская, д. 67-81, 104-186;
9.00-16.00
- Мичуринская, д. 11-53, 28-30;
- Рабочая, д. 79-91, 74-80;
- пер. Рабочий, 1-17
- 8 Марта, д. 33;
14.00-18.00
- Ягодная, д. 2-36, 1-33;
- Ясная, д. 2-28, 1-29;
- Хвойная, д. 2-32, 1-29;
- Васильковая, д. 12-28;
- Западная, д. 1-35, 2-16;
- Селезневская, д. 1-49, 2-22;
- Верстовского, д. 2-16, 1А-15А;
- Березовая, д. 1-21, 2-22;
- Бабарыкина, д. 8-44;
- Липовая, д. 1-21, 2-22;
- Сосновая, д. 1-21, 2-22;
- Тополиная, д. 1-21, 2-22.