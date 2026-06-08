В Тамбове под колеса авто попали двое детей

Дети получили травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали двое детей, произошла 7 июня в 18 часов 25 минут в районе дома №1 по улице Победы города Тамбова. 26-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» сбил двух мальчиков 6 и 12 лет. Ребята выбежали на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода из-за стоявших машин.

- В результате ДТП пешеходы с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение на автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.