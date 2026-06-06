Тамбовчане взяли в кредит больше 26 миллиардов рублей

Жители Тамбовской области в январе – марте 2026 года оформили банковские

кредиты на 26,1 млрд рублей. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в тамбовском отделении Банка России.

К началу апреля общая задолженность населения перед банками достигла почти

151 млрд рублей. Больше половины этой суммы приходится на потребительские кредиты — 76,5 млрд рублей. В первом квартале банки выдали жителям региона почти 22 млрд рублей таких кредитов, что на 23% больше, чем годом ранее. Значительную часть выдач по-прежнему обеспечивают кредитные карты: на них пришлось 14,5 млрд рублей, или 66% от всех потребительских кредитов.

Заметнее всего восстанавливается спрос на автокредиты. За первые три месяца

2026 года тамбовчане заняли на покупку автомобилей почти 2,3 млрд рублей — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что на динамику автокредитования влияют сразу несколько факторов: отложенный спрос, обновление модельного ряда у дилеров и адаптация покупателей к новым ценам. При этом заемщикам важно оценивать не только ежемесячный платеж, но и сопутствующие расходы: страховку, обслуживание и возможное изменение доходов.