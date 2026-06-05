В Тамбове за парковку в неположенном месте оштрафовали 40 человек

В Тамбове за прошедшую неделю административная комиссия по ранее направленным протоколам вынесла решения о привлечении к административной ответственности 73 нарушителей.

- Общая сумма наложенных административных штрафов - 134 500 рублей, - отметили в администрации областного центра.

Рассмотрено 40 протоколов за нарушение порядка парковки. Общая сумма штрафов составила 23,5 тысячи рублей. Сумма штрафов за нарушение порядка земляных работ достигла 70 тысяч рублей, за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время - 12 тысяч рублей.

Всего в 2026 году административная комиссия рассмотрела 920 протоколов с общей суммой наложенных штрафов более 1,5 млн рублей.