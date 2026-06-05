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НовостиОбщество5 июня 2026 13:26

В Тамбовской области женщина-инвалид страдала от болей из-за отсутствия нужного лекарства

Прокуратура через суд взыскала в пользу жительницы Мичуринска компенсацию в 20 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Мичуринска выявлены нарушения в сфере обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Местная жительница по заключению врачебной комиссией учреждения здравоохранения должна получать лекарственный препарат, который ей долгое время не предоставлялся.

- С апреля по июль 2025 года пациентка обеспечена лекарством не была, в связи с чем испытывала боли, - сообщает прокуратура города Мичуринска.

Ведомство направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу женщины, являющейся инвалидом 3 группы.

Суд взыскал в пользу тамбовчанки 20 тысяч рублей.