В Тамбовской области с виновника аварии взыскали более 122 тысяч рублей

Староюрьевским районным судом рассмотрено дело о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

21 января 2025 года произошла авария с участием двух автомобилей.

- Автомобилю истца были причинены механические повреждения. На момент аварии гражданская ответственность ответчика не была застрахована, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

В связи с отсутствием у ответчика страховки истцу отказали в возмещении ущерба.

Стоимость ремонта машины была оценена в 139 900 рублей. Эту сумму истец просил взыскать с ответчика, как и 8 тысяч рублей, потраченные на услуги эксперта.

В итоге суд частично удовлетворил требования истца. С ответчика взыскали 122 300 рублей и расходы на экспертизу.