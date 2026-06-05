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НовостиПроисшествия5 июня 2026 13:17

В Рассказово на камеру записали драку девушек

Информацию проверяет региональный Следком
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт между молодыми девушками с применением физической силы в отношении друг друга.

По факту противоправных действий подростков в СУ СКР по Тамбовской области организовали проведение доследственной проверки о возможном наличии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

- В настоящее время ведутся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и участников данного конфликта, – сообщает СУ СКР по региону.