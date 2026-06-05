В Рассказово на камеру записали драку девушек

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт между молодыми девушками с применением физической силы в отношении друг друга.

По факту противоправных действий подростков в СУ СКР по Тамбовской области организовали проведение доследственной проверки о возможном наличии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

- В настоящее время ведутся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и участников данного конфликта, – сообщает СУ СКР по региону.