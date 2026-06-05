Тамбовчанину пришлось оплатить 33 штрафа Госавтоинспекции, чтобы не остаться без машины

Фото УФССП России по Тамбовской области

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району было возбуждено 33 исполнительных производства в отношении жителя областного центра. Мужчина не оплатил штрафы Госавтоинспекции на общую сумму 20 тысяч рублей.

- Сотрудники Госавтоинспекции, остановив должника, оперативно передали информацию судебным приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав арестовал автомобиль должника марки «LADA Granta». Только после этого мужчина одумался и на месте оплатил задолженность, а также 56 тысяч рублей исполнительского сбора. На данный момент арест с автомобиля снят.