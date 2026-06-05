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НовостиОбщество5 июня 2026 12:19

Тамбовчанину пришлось оплатить 33 штрафа Госавтоинспекции, чтобы не остаться без машины

Мужчина любил нарушать правила дорожного движения, но не спешил за это отвечать
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району было возбуждено 33 исполнительных производства в отношении жителя областного центра. Мужчина не оплатил штрафы Госавтоинспекции на общую сумму 20 тысяч рублей.

- Сотрудники Госавтоинспекции, остановив должника, оперативно передали информацию судебным приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав арестовал автомобиль должника марки «LADA Granta». Только после этого мужчина одумался и на месте оплатил задолженность, а также 56 тысяч рублей исполнительского сбора. На данный момент арест с автомобиля снят.