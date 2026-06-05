В Тамбовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Фото Кирсановской межрайонной прокуратуры

Кирсановской межрайонной прокуратурой после обращения местной жительницы выявлены нарушения при содержании дороги.

- На участке автомобильной дороги по улице Заводская микрорайона №1 города Кирсанова имеются многочисленные дефекты в виде просадок и гребенок, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, зафиксировано завышение обочин относительно проезжей части и отсутствует стационарного электрического освещения.

Возникшая ситуация исключала безопасное движение транспорта, поэтому межрайонная прокуратура через суд обязала муниципалитет устранить нарушения.

На данный момент проведены работы по ремонту дороги и оборудованию ее стационарным освещением.