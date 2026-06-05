В Тамбовской области более 40% клещей заражены инфекциями

В Тамбовской области с начала сезона зафиксированы 974 человека, пострадавших от укусов клещей, среди которых 335 детей. Большинство из них были укушены на территории домовладений и приусадебных участков. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

Специалисты исследовали 463 клеща, выяснив, что более 40% членистоногих являются переносчиками инфекций.

- Положительный результат получен в 192 случаях (41%), - отметили в управлении.

Большинство экземпляров заражены боррелиозом, также встречаются экземпляры, переносящие гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека.

Также сообщается, что на территории региона акарицидные мероприятия проведены в местах массового пребывания населения на площади 593,66 га.