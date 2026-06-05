Тамбовчане пожаловались в прокуратуру на задержку зарплаты

Прокуратура Сампурского района в ходе проверки по коллективному обращению выявила нарушения трудового законодательства.

Установлено, что 11 работникам местной организации выплатили заработную плату с нарушением установленных сроков.

Чтобы восстановить трудовые права работников прокуратура района через суд обязала работодателя компенсировать сотрудникам моральный вред, а также выплатить суммы, причитающиеся за задержку заработной платы. В общей сложности в пользу работников взыскали компенсации в 40 тысяч рублей.

- Фактическое исполнение судебных решений остается на контроле, – сообщает прокуратура Тамбовской области.