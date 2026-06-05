В суде вынесли приговор водителю, который сбил пешеходов в Мичуринске

В Мичуринске вынесли приговор местному жителю, который 23 апреля прошлого года, управляя автомобилем «Лада Приора», пытался избежать столкновения с остановившимся на красный попутным автомобилем. Для этого он совершил маневр, выехав на полосу встречного движения, после чего сбил четверых пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате 61-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Мичуринск. ДТП.

Вину в преступлении водитель признал частично, сообщив, что ДТП произошло по причине потери сознания в момент управления автомобилем.

Представленные государственным обвинителем доказательства виновности фигуранта способствовали вынесению судом обвинительного приговора по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен, – сообщает прокуратура Тамбовской области.