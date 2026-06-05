В Тамбове отметят «Всемирный день велосипедиста»

Принять участие в велогонке могут все желающие

6 июня на лыжном стадионе в парке «Дружба» города Тамбова пройдёт региональный этап V Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста».

- Все желающие могут принять участие в этом спортивном празднике – уровень подготовки не важен, возрастного ограничения нет, – сказал министр спорта региона Павел Грицков.

Зарегистрироваться на участие в заезде можно онлайн или в день проведения на стадионе с 9 утра. Старт будет дан в 11 часов.

Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях – от 2022 года рождения и моложе до 2008 года рождения и старше. Первые семь финишировавших велосипедистов в каждом заезде получат брендированные майки. Вся наградная атрибутика предоставлена министерством спорта РФ.

Для каждого возраста предусмотрена своя дистанция: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров или 6000 метров.

Участники от четырёх лет и младше допускаются на велобегах, все остальные – на велосипедах. Также в мандатную комиссию необходимо представить справку о медицинском допуске.

По словам главного судьи соревнований Александра Осипова, ожидается около 250 участников.

Фото Дмитрия Старостина