В Тамбове ограничат движение во время проведения XIV Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения XIV Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова в Тамбове введут ограничения дорожного движения.

Так, будет запрещена остановка и стоянка машин:

- с 22:00 10 июня до окончания мероприятия 13 июня по улице Интернациональной, от дома №15 до улицы Карла Маркса (вдоль сквера имени В.С. Петрова);

- с 19:00 12 июня до окончания мероприятия 13 июня:

по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной (в 100 - метровой зоне от нее);

по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы Октябрьской;

по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького;

по проезду вдоль здания Правительства Тамбовской области, от улицы Карла Маркса до дома 16 Б по улице Интернациональной.

Запретят движение машин с 21:00 11 июня до окончания мероприятия 13 июня:

по улице Интернациональной, от дома № 15 до улицы Карла Маркса (вдоль сквера имени В.С. Петрова);

по правой полосе улицы Интернациональной, на участке от дома №15 до улицы Карла Маркса;

по левой полосе улицы Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до дома №16; по разворотной полосе на площади Ленина;

- с 07:00 13 июня до окончания мероприятия:

по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького;

по проезду вдоль здания правительства Тамбовской области, от улицы Карла Маркса до дома № 16 Б по улице Интернациональной;

по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной;

по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы Октябрьской. 3.