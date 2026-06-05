В Котовске пройдет «Всероссийская ярмарка»

Фото администрации города Котовска

8 июня в Котовске будет проходить «Всероссийская ярмарка», участие в которой примут проверенные поставщики и малые фермерские хозяйства. Об этом рассказали в администрации города.

Торговые ряды разместятся на специальной площадке по адресу: улица Октябрьская, 6В. Время работы ярмарки - с 8.00 до 14.00.

- Организация подобных мероприятий стимулирует сбыт сельскохозяйственных товаров, особенно произведенных малыми фермерскими хозяйствами, - отметила председатель комитета экономической политики администрации города Котовска Наталия Москалева.