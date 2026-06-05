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НовостиОбщество5 июня 2026 7:51

В Котовске пройдет «Всероссийская ярмарка»

Жители смогут приобрести фермерские продукты в торговых рядах на улице Октябрьской
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Котовска

Фото администрации города Котовска

8 июня в Котовске будет проходить «Всероссийская ярмарка», участие в которой примут проверенные поставщики и малые фермерские хозяйства. Об этом рассказали в администрации города.

Торговые ряды разместятся на специальной площадке по адресу: улица Октябрьская, 6В. Время работы ярмарки - с 8.00 до 14.00.

- Организация подобных мероприятий стимулирует сбыт сельскохозяйственных товаров, особенно произведенных малыми фермерскими хозяйствами, - отметила председатель комитета экономической политики администрации города Котовска Наталия Москалева.