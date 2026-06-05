На Тамбовщине проходит второй день ОГЭ

В Тамбовской области продолжается основной период ОГЭ. 5 июня проходят экзамены по 6 предметам.

Биология — почти 2700 участников;

География — более 1600 участников;

Информатика — более 1300 участников;

Иностранные языки — около 400 участников;

История — более 300 участников;

Литература — 69 участников.

В организации и проведении ОГЭ в этот день задействованы более 150 общественных наблюдателей, более 200 членов государственной экзаменационной комиссии.

- Результаты ОГЭ по всем предметам, которые ребята сдают сегодня, станут известны не позднее 15 июня, – сообщает министерство образования и науки Тамбовской области. - Следующий экзамен состоится 6 июня. Участники напишут ОГЭ по информатике и иностранным языкам.