Под Тамбовом столкнулись иномарка и фура

Легковушка влетела в большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 4 июня в 18 часов 30 минут на 9 километре автодороги «Тамбов-Пенза» (участок Южного обхода города Тамбова). 47-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус», при движении по кривому участку дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу большегрузом «Фрейтлайнер» под управлением 41-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» и его 27-летний пассажир получили травмы, мужчин на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.