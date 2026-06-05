Тамбовчанка осталась без иномарки из-за долга в 2 млн рублей

Фото УФССП России по Тамбовской области

Жительница Тамбова лишилась иномарки, задолжав 2 млн рублей по налоговым и кредитным платежам. Исполнительное отношение в отношении 47-летней женщины было возбуждено в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова.

Судебный пристав выяснил, что у неплательщицы имеется автомобиль марки «Audi A8».

- Сотрудником ведомства наложен арест на автотранспортное средство должницы. После чего автомобиль эвакуировали на спецстоянку, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

У женщины есть 10 дней на оплату задолженности, иначе автомобиль будет передан на принудительную реализацию.