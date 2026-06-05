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НовостиПроисшествия5 июня 2026 6:48

В Тамбовской области в аварии пострадала годовалая девочка

Ребенок находился в «Оке», в которую врезался «ВАЗ»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП пострадал ребенок

В ДТП пострадал ребенок

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 4 июня в 8 часов 20 минут в районе дома №5 по улице Лермонтова города Рассказово. 66-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», при повороте налево столкновение с «Окой» под управлением 31-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получил годовалый ребенок, находившийся в автомобиле «Ока», девочку доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла при "левом" повороте

Авария произошла при "левом" повороте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.