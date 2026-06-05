В Тамбовской области в аварии пострадала годовалая девочка

В ДТП пострадал ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 4 июня в 8 часов 20 минут в районе дома №5 по улице Лермонтова города Рассказово. 66-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», при повороте налево столкновение с «Окой» под управлением 31-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получил годовалый ребенок, находившийся в автомобиле «Ока», девочку доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.