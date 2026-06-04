Тамбовчанам рассказали, как они будут отдыхать по случаю Дня России

В Государственной инспекции труда в Тамбовской области рассказали, что в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ 12 июня - День России – нерабочий праздничный день.

Выходными днями в связи с этим при пятидневной рабочей неделе будут 12, 13 и 14 июня.

В 2026 году нерабочий праздничный день 12 июня - День России приходится на пятницу. Продолжительность работы в четверг 11 июня сокращается на один час.

В соответствии с трудовым законодательством работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Кроме того, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. При этом работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

- При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 12 июня в число календарных дней отпуска не включаются, - пояснили в Государственной инспекции труда в Тамбовской области.