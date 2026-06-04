Сотрудница тамбовского предприятия требовала с подрядчика деньги за помочь в получении оплаты

Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней женщины.

В октябре 2022 года подсудимая, которая работала предприятии, потребовала с подрядчика 400 тысяч рублей за содействие в оплате ранее выполненных работ. Подрядчик передал женщине деньги. Через некоторое время история повторилась.

- Подсудимая вновь сообщила ему о необходимости оплаты ее услуг в размере 450 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Жердевского района.

В момент передачи части денег действия фигурантки пресекли сотрудники полиции.

Женщина не признала вину. За покушение на мошенничество в крупном размере ее приговорили к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно. Помимо этого с осужденной в пользу потерпевшего взыскано 800 тысяч рублей.