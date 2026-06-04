В Рассказово вводят особый противопожарный режим

В Рассказово с 6 июня по 6 июля устанавливается особый противопожарный режим. Делается это для предотвращение возникновения пожаров, минимизация рисков для жизни и здоровья людей а также защита имущества и природных ресурсов города в условиях повышенной пожарной опасности.

На период действия особого противопожарного режима запрещается:

- Использование открытого огня, в том числе — разведение костров.

- Выжигание сухой растительности, травы, листвы и мусора на любых территориях.

- Применение мангалов, грилей и иных устройств для приготовления пищи на открытом огне.

- Запуск пиротехнических изделий (в т.ч. фейерверков и «небесных фонариков»).

- Оставление без присмотра источников открытого огня и не потушенных сигарет.

- Владельцам индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, а также земельных участков в границах территорий садоводства или огородничества обязательно обеспечить наличие на территории участка ёмкости с водой либо исправного огнетушителя, – говорят в местной администрации.