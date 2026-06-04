Тамбовчанку лишили прав за поездку на машине с поддельными номерами

Мировой судья судебного участка №1 Кирсановского района и города Кирсанова вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в управлении транспортным средством с заведомо подложными номерами. Тамбовчанку приговорили к лишению прав на 6 месяцев. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина не согласилась с решением мирового судьи и обратилась в Кирсановский районный суд с жалобой, требуя отмены постановления и прекращения дела. Она утверждала, что обстоятельства произошедшего не доказаны, а состав административного правонарушения отсутствует.

В суд тамбовчанка не явилась.

- Кирсановский районный суд не нашел оснований для отмены постановления и оставил жалобу без удовлетворения, - отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.