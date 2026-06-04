В Тамбовской области в реке обнаружено тело рыбака

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

В Знаменском округе в реке обнаружено тело мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

54-летний житель деревни Булгаково-Дергачевка отправился на рыбалку днем 2 июня и в указанный день не вернулся домой. Лодку мужчины с его личными вещами обнаружили в реке Сухая Липовица.

- 4 июня 2026 года спасатели извлекли из водоема тело мужчины без признаков насильственной смерти, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка. Точную причину гибели тамбовчанина поможет установить судебно-медицинская экспертиза.