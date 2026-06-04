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НовостиОбщество4 июня 2026 12:40

В Тамбове демонтировали рекламу фирмы, расположенную на знаках дорожного движения

Нарушения законодательства выявил региональный УФАС России
Марина МАКОВЛЕВА

Арбитражным судом Тамбовской области отказано ООО «Деловые Линии» в признании незаконным решения Тамбовского УФАС.

Фирма разместила в Тамбове свою рекламу. Объявление находилось в непосредственной близости к дороге на опоре с дорожными знаками.

- Согласно рекламному законодательству не допускается распространять рекламу на знаке дорожного движения, - подчеркнули в пресс-службе УФАС России по Тамбовской области.

Ведомство установило факт нарушения рекламного законодательства, в итоге незаконную рекламу демонтировали.

Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд. Однако судом первой инстанции фирме было отказано в удовлетворении заявленных требований.