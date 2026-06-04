В Тамбове предпринимателя оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу контрафактного алкоголя

Тамбовчанина наказали за продажу спиртного без соответствующей маркировки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Во время контрольной закупки в торговом павильоне, расположенном в Тамбове, должностные лица министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области выявили факт продажи алкоголя без специальных марок.

- Ленинский районный суд города Тамбова признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина оштрафован на 300 тысяч рублей. Алкогольная продукция конфискована.