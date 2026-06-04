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НовостиОбщество4 июня 2026 11:40

Тамбовчанка осталась без дорогостоящего жизненно необходимого лекарства

После вмешательства прокуратуры заказ на поставку препарата был оформлен
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуру Тамбовской области обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на отсутствие лекарства. Проверка соблюдения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения выявила нарушения.

Женщина страдает тяжелым заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего препарата. Однако лекарство не было ей предоставлено своевременно.

- После вмешательства надзорного ведомства женщина обеспечена медикаментами, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

В настоящее время заключен государственный контракт на поставку препарата на сумму более 18 млн рублей.