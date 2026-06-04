Жители 24 улиц Рассказово остались без воды

Жителям города Рассказово сообщают о том, что из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения от станции очистки воды по ул. 1-ый Некрасовский пер., 94В, в районе дома № 61 по ул Некрасова, временно ограничена подача холодной воды по следующим улицам:

ул. Салмановка;

1-й Некрасовский пер.;

2-й Некрасовский пер.;

3-й Некрасовский пер.;

ул. 50 лет Октября;

ул. Стахановская;

ул. Некрасова;

ул. Поселок Суконной фабрики;

ул. Астраханская;

ул. Трудовая;

Садовый проезд;

ул. Астраханская;

ул. Луговая;

ул. Южная;

ул. Молодежная;

Молодежный переулок;

ул. Новая;

ул. Сосновая;

ул. Овражная;

ул. Местный квартал;

ул. К.Маркса;

ул. Зеленая;

ул. Берёзовая;

ул. Заречная;

- Над устранением аварийной ситуации работают специалисты.. При штатном прохождении ремонтных работ давление ХВС будет восстановлено в ближайшие время, – рассказали в местной администрации.