Жители 24 улиц Рассказово остались без воды

Жителям города Рассказово сообщают о том, что из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения от станции очистки воды по ул. 1-ый Некрасовский пер., 94В, в районе дома № 61 по ул Некрасова, временно ограничена подача холодной воды по следующим улицам:
ул. Салмановка;
1-й Некрасовский пер.;
2-й Некрасовский пер.;
3-й Некрасовский пер.;
ул. 50 лет Октября;
ул. Стахановская;
ул. Некрасова;
ул. Поселок Суконной фабрики;
ул. Астраханская;
ул. Трудовая;
Садовый проезд;
ул. Астраханская;
ул. Луговая;
ул. Южная;
ул. Молодежная;
Молодежный переулок;
ул. Новая;
ул. Сосновая;
ул. Овражная;
ул. Местный квартал;
ул. К.Маркса;
ул. Зеленая;
ул. Берёзовая;
ул. Заречная;
- Над устранением аварийной ситуации работают специалисты.. При штатном прохождении ремонтных работ давление ХВС будет восстановлено в ближайшие время, – рассказали в местной администрации.