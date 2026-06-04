В Тамбове отметят День соседей

День соседей отметят в городском парке Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В предстоящую субботу, 6 июня, с 17:00 до 19:00 в городском парке культуры и отдыха состоится межмуниципальный праздник «День соседей». В этот день Тамбов примет гостей из Котовска и Тамбовского муниципального округа.

Гостей ждёт праздничный концерт «По соседству мы живём!», а также торжественная церемония награждения под названием «Знак добрососедства». Здесь отметят советы микрорайонов, инициативные группы и активных общественников всех трёх муниципалитетов.

Для любителей музыки организуют молодёжный музыкальный квиз «Мост дружбы» со смешанными командами участников. На тематических площадках посетители смогут насладиться «Фонтанной симфонией» от художников и музыкантов, познакомиться с мастер-классами на площадке «Соседский уют» и оставить свои пожелания на специальном экране.

Все желающие смогут принять участие в работе площадок «Игры нашего двора»: поиграть в хоккей, проверить свою логику и ловкость, а также узнать об инсталлированных играх из дерева, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова.