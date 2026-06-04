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НовостиПроисшествия4 июня 2026 9:01

В Тамбовской области в столкновении авто пострадали два человека

Авария произошла в Рассказовском округе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Один из водителей поворачивал налево

Один из водителей поворачивал налево

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП, в котором получили травмы два человека, произошло 3 июня в 17 часов 50 минут на 1 километре автодороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка» на территории Рассказовского муниципального округа. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» при повороте налево столкновение с автомобилем «Lada Granta», под управлением 57-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Granta» и пассажир автомобиля «ВАЗ 2110» 21-летний молодой человек с различными травмами были доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

В больнице оказались двое мужчин

В больнице оказались двое мужчин

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.