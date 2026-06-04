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НовостиПроисшествия4 июня 2026 8:52

У тамбовчанки конфисковали иномарку за поездки в нетрезвом виде

Женщина не впервые попадается сотрудникам ДПС пьяной за рулем
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Первомайского района

Фото прокуратуры Первомайского района

Представитель прокуратуры Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней тамбовчанки. Женщину признали виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В октябре 2025 года нетрезвая подсудимая управляла автомобилем BMW 520i, пока ее не остановили сотрудники ДПС.

- Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у женщины состояние алкогольного опьянения, - отметили в прокуратуре Первомайского района.

Прежде фигурантка уже привлекалась к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Женщину приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили прав на 2,6 года.

Автомобиль тамбовчанки конфискован в доход государства.