У тамбовчанки конфисковали иномарку за поездки в нетрезвом виде

Фото прокуратуры Первомайского района

Представитель прокуратуры Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней тамбовчанки. Женщину признали виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В октябре 2025 года нетрезвая подсудимая управляла автомобилем BMW 520i, пока ее не остановили сотрудники ДПС.

- Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у женщины состояние алкогольного опьянения, - отметили в прокуратуре Первомайского района.

Прежде фигурантка уже привлекалась к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Женщину приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили прав на 2,6 года.

Автомобиль тамбовчанки конфискован в доход государства.