В Тамбовской области более 3,5 тысячи выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Фото министерства образования и науки Тамбовской области

4 июня одиннадцатиклассники Тамбова сдают ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказали в администрации города.

- Это обязательный экзамен, так что в нем принимают участие все выпускники. Пункты открыты в школах № 1, 2, 5, 12, 17, 28, 36, - рассказали в администрации города Тамбова.

Всего в Тамбовской области испытание по русскому языку проходят более 3,5 тысячи участников.

- Организована работа 21 пункта проведения экзаменов, работают более 110 общественных наблюдателей и более 100 членов государственной экзаменационной комиссии, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Минимальный тестовый балл, необходимый для получения аттестата, составляет 24 балла. Для поступления в высшее учебное заведение нужно набрать не менее 36 баллов.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, в сумме - 27 заданий. Продолжительность экзамена - 3,5 часа.

Уточняется, что ознакомиться с результатами экзамена выпускники и их родители смогут не позднее 18 июня.