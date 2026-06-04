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НовостиПроисшествия4 июня 2026 7:33

Тамбовчанка заняла у знакомых 2,2 млн рублей, не планируя возвращать деньги

Женщину будут судить за мошенничество
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Моршанска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней женщины. Местная жительница обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, тамбовчанка несколько лет обманывала знакомых и получала от них деньги в долг якобы на лечение детей и оформление наследства. На самом деле отдавать деньги женщина не планировала.

- Причиненный четырем потерпевшим ущерб превысил 2,2 миллиона рублей, - сообщает прокуратура города Моршанска.

Уголовное дело рассмотрит Моршанский районный суд.